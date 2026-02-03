Usa abbatte drone iraniano vicino a una portaerei | tensione altissima nel Golfo

Da thesocialpost.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari statunitensi hanno abbattuto un drone iraniano vicino a una portaerei nel Golfo. L’episodio si è verificato questa mattina, aumentando la pressione tra le due nazioni e alimentando le preoccupazioni per un’escalation dei conflitti nella regione. La portaerei statunitense si trovava in navigazione quando il drone è stato intercettato e abbattuto. La situazione resta tesa, con nessuna delle parti che sembra voler abbassare i toni.

Il clima di tensione nel Mar Arabico e lungo le rotte strategiche del Medio Oriente ha raggiunto un nuovo picco di allerta nelle ultime ore. Secondo quanto riportato ufficialmente dal comando centrale degli Stati Uniti, un drone di fabbricazione iraniana è stato abbattuto mentre effettuava una manovra di avvicinamento giudicata estremamente pericolosa nei confronti di una portaerei americana impegnata in operazioni di pattugliamento. L’episodio si inserisce in un contesto di nervosismo crescente che vede contrapposte le forze di Washington e quelle di Teheran in uno dei quadranti marittimi più delicati del globo, dove la sicurezza della navigazione commerciale e militare è costantemente messa alla prova da incursioni e provocazioni mirate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

usa abbatte drone iraniano vicino a una portaerei tensione altissima nel golfo

© Thesocialpost.it - Usa abbatte drone iraniano vicino a una portaerei: tensione altissima nel Golfo

Approfondimenti su Usa iran

Usa abbatte drone Iran vicino portaerei

Un drone iraniano è stato abbattuto vicino a una portaerei statunitense nel Golfo.

Usa abbattono drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico

L’esercito degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Usa iran

Argomenti discussi: Tutto finito. Guerra, attacco massiccio nella notte: droni e missili sulle città.

usa abbatte drone iranianoUsa abbattono drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar ArabicoL’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo scrive il Times of Israel ... ilfattoquotidiano.it

usa abbatte drone iranianoUSA abbattono drone iraniano, si era avvicinato a portaerei LincolnNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.