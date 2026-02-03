Usa abbatte drone iraniano vicino a una portaerei | tensione altissima nel Golfo

I militari statunitensi hanno abbattuto un drone iraniano vicino a una portaerei nel Golfo. L’episodio si è verificato questa mattina, aumentando la pressione tra le due nazioni e alimentando le preoccupazioni per un’escalation dei conflitti nella regione. La portaerei statunitense si trovava in navigazione quando il drone è stato intercettato e abbattuto. La situazione resta tesa, con nessuna delle parti che sembra voler abbassare i toni.

Il clima di tensione nel Mar Arabico e lungo le rotte strategiche del Medio Oriente ha raggiunto un nuovo picco di allerta nelle ultime ore. Secondo quanto riportato ufficialmente dal comando centrale degli Stati Uniti, un drone di fabbricazione iraniana è stato abbattuto mentre effettuava una manovra di avvicinamento giudicata estremamente pericolosa nei confronti di una portaerei americana impegnata in operazioni di pattugliamento. L’episodio si inserisce in un contesto di nervosismo crescente che vede contrapposte le forze di Washington e quelle di Teheran in uno dei quadranti marittimi più delicati del globo, dove la sicurezza della navigazione commerciale e militare è costantemente messa alla prova da incursioni e provocazioni mirate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

