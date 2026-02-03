Dayot Upamecano resta al Bayern. Il difensore francese ha deciso di rinnovare con il club tedesco e firmerà il nuovo contratto entro pochi giorni. La sua scelta mette fine alle voci di mercato e assicura la sua presenza in Baviera anche nella prossima stagione.

Dayot Upamecano è pronto a restare a Monaco di Baviera. Secondo quanto filtra dalla redazione, il centrale francese ha sciolto le riserve e ha dato il via libera al rinnovo con il Bayern: la firma sul nuovo contratto è attesa nei prossimi giorni, già entro la settimana. La decisione chiude di fatto ogni scenario di mercato legato al suo futuro e produce un effetto immediato sulle strategie dei campioni di Germania. Con Upamecano destinato a proseguire in maglia bavarese, il club ha congelato le valutazioni su eventuali alternative nel reparto arretrato. Tra queste, anche il profilo di Nico Schlotterbeck: il difensore del Borussia Dortmund non è più considerato un obiettivo operativo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Upamecano resta al Bayern: rinnovo imminente, cambia il mercato

Il Bayern Monaco sta finalizzando il rinnovo di contratto di Dayot Upamecano, con particolare attenzione alla questione della clausola rescissoria.

Il futuro di Upamecano sembra indirizzato verso il Bayern Monaco, con un possibile rinnovo in vista.

