Upamecano resta al Bayern | rinnovo imminente cambia il mercato

Dayot Upamecano resta al Bayern. Il difensore francese ha deciso di rinnovare con il club tedesco e firmerà il nuovo contratto entro pochi giorni. La sua scelta mette fine alle voci di mercato e assicura la sua presenza in Baviera anche nella prossima stagione.

Dayot Upamecano è pronto a restare a Monaco di Baviera. Secondo quanto filtra dalla redazione, il centrale francese ha sciolto le riserve e ha dato il via libera al rinnovo con il Bayern: la firma sul nuovo contratto è attesa nei prossimi giorni, già entro la settimana. La decisione chiude di fatto ogni scenario di mercato legato al suo futuro e produce un effetto immediato sulle strategie dei campioni di Germania. Con Upamecano destinato a proseguire in maglia bavarese, il club ha congelato le valutazioni su eventuali alternative nel reparto arretrato. Tra queste, anche il profilo di Nico Schlotterbeck: il difensore del Borussia Dortmund non è più considerato un obiettivo operativo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

