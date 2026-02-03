Un uomo di 23 anni, marocchino e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Colognola ai Colli. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha tentato di uscire da un negozio di abbigliamento indossando capi senza pagarli. Si è fatto sorprendere mentre cercava di allontanarsi con la merce addosso, e gli agenti sono intervenuti subito. Ora si trova in cella, in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Un 23enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Colognola ai Colli dopo aver tentato di uscire dal negozio di abbigliamento con capi di vestiario indossati, senza aver prima pagato. L’uomo, insieme a un’altra persona, era entrato nel negozio e aveva cercato di aggirare i controlli, togliendo le placche antitaccheggio e mettendosi in posizione per nascondere i capi. La procedura è stata notificata al 112, e i carabinieri hanno intercettato l’uomo mentre usciva. La sua azione è stata considerata tentativo di furto aggravato. Le indagini hanno confermato che i capi erano stati toccati e nascosti con lo scopo di evitare il pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo arrestato dopo essersi fatto indossare capi da un negozio senza pagare.

Approfondimenti su Colognola ai Colli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Colognola ai Colli

Argomenti discussi: Uomo arrestato dopo essersi finto agente FBI per liberare Luigi Mangione; Liberate Luigi Mangione, cittadino del Minnesota si spaccia per agente dell'Fbi: arrestato; Arrestato l’uomo con l’accusa di essersi spacciato per agente dell’FBI nel tentativo di liberare Luigi Mangione; Casal di principe, litiga con la moglie e spara: arrestato 57enne.

Usa, uomo del Minnesota si finge agente Fbi per liberare Mangione: arrestato(Adnkronos) - Un uomo originario del Minnesota è stato arrestato per essersi spacciato per un agente dell’Fbi dopo essersi presentato in un carcere federale di New York sostenendo di avere un ordine d ... reggiotv.it

Braccialetto elettronico non funziona, uomo arrestato sotto casa della exUn uomo di 47 anni di Ravenna, con precedenti per stalking e possesso illegale di armi è stato arrestato dopo essersi presentato sotto l’abitazione della ... ravennanotizie.it

La polizia di Amburgo ha arrestato un uomo nella città tedesca. Un altro è stato fermato in un villaggio in Grecia. Si tratta di due operai sospettati di aver compiuto atti di sabotaggio su navi della Marina tedesca https://l.euronews.com/oJaF - facebook.com facebook

Usa: un uomo spruzza un liquido sconosciuto sulla deputata democratica Omar, arrestato – video x.com