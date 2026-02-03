Uomo accusato di azzannare la moglie sottoposto a misure di sicurezza dopo contestazioni violente

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 47 anni di Carmignano è finito sotto misure di sicurezza dopo aver ferito gravemente la moglie con un coltello. La donna è stata colpita alla schiena, mentre lui è stato denunciato per violenza domestica. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che ora si chiede come sia potuto succedere.

Un uomo di 47 anni, residente a Carmignano, è stato sottoposto a misure di sicurezza dopo aver accoltellato la propria moglie alla schiena. La vittima, di 42 anni, è stata ricoverata all’ospedale Santo Stefano per una ferita al torace. L’aggressione avvenuta il 18 gennaio è stata seguita dal giudice delle indagini preliminari, che ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna e il monitoraggio con braccialetto elettronico. La donna è stata colpita anche nel precedente episodio di agosto scorso, quando fu aggredita con un pugno e un tagliere lanciato dalla parte della testa. Le due aggressioni sono state documentate da referti medici, testimonianze e interventi della polizia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Carmignano Uomo

Chi Philip Young, l’uomo che ha fatto stuprare la moglie per 13 anni: è accusato di 56 reati sessuali

Chi è Carlo Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo e di occultamento del cadavere nel canneto dell'azienda

Carlo Carlomagno è l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, e di aver occultato il suo corpo nel canneto dell'azienda di famiglia ad Anguillara Saba.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carmignano Uomo

Argomenti discussi: Stalking contro una giovane mamma, sperona la sua auto mentre accompagna la figlia al nido.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.