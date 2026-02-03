Uomo accusato di azzannare la moglie sottoposto a misure di sicurezza dopo contestazioni violente

Un uomo di 47 anni di Carmignano è finito sotto misure di sicurezza dopo aver ferito gravemente la moglie con un coltello. La donna è stata colpita alla schiena, mentre lui è stato denunciato per violenza domestica. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che ora si chiede come sia potuto succedere.

Un uomo di 47 anni, residente a Carmignano, è stato sottoposto a misure di sicurezza dopo aver accoltellato la propria moglie alla schiena. La vittima, di 42 anni, è stata ricoverata all’ospedale Santo Stefano per una ferita al torace. L’aggressione avvenuta il 18 gennaio è stata seguita dal giudice delle indagini preliminari, che ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna e il monitoraggio con braccialetto elettronico. La donna è stata colpita anche nel precedente episodio di agosto scorso, quando fu aggredita con un pugno e un tagliere lanciato dalla parte della testa. Le due aggressioni sono state documentate da referti medici, testimonianze e interventi della polizia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Carmignano Uomo Chi Philip Young, l’uomo che ha fatto stuprare la moglie per 13 anni: è accusato di 56 reati sessuali Chi è Carlo Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo e di occultamento del cadavere nel canneto dell'azienda Carlo Carlomagno è l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, e di aver occultato il suo corpo nel canneto dell'azienda di famiglia ad Anguillara Saba. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carmignano Uomo Argomenti discussi: Stalking contro una giovane mamma, sperona la sua auto mentre accompagna la figlia al nido. La difesa di Francis Ford Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, tenta la carta della perizia psichiatrica - facebook.com facebook Arrestato l'uomo accusato di aver bucato le gomme all'auto dei carabinieri a #BustoArsizio x.com

