Uomini e Donne | Flavio e Nicole raccontano i momenti più intensi dopo la scelta

Flavio Ubirti e Nicole Belloni raccontano cosa è successo subito dopo la scelta a Uomini e Donne. I due parlano di come sono stati i primi momenti insieme, tra emozioni forti, risate e qualche piccolo imprevisto. Entrambi spiegano che non è stato facile, ma che la loro relazione è nata proprio da quei primi, intensi incontri.

I due protagonisti del dating show condividono in un'intervista le emozioni vissute subito dopo la scelta: i primi confronti, le risate e i piccoli ostacoli che rendono speciale la loro conoscenza Flavio Ubirti ha recentemente concluso il suo percorso come tronista a Uomini e Donne, scegliendo tra le sue corteggiatrici Nicole Belloni. La loro storia, nata sotto i riflettori del programma di Canale 5, continua ora lontano dalle telecamere: poche settimane dopo la scelta, registrata a metà dicembre ma trasmessa il 20 gennaio, Flavio e Nicole hanno raccontato al magazine ufficiale del programma le emozioni dei loro primi giorni insieme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Flavio Ubirti e Nicole Belloni condividono i primi passi del loro percorso dopo Uomini e Donne.

Dopo la loro recente scelta in televisione, Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono tornati a vivere la quotidianità.

Uomini e Donne, Flavio e Nicole stanno insieme dopo la scelta

