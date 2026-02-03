Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Gli appassionati di Uomini e Donne potranno rivedere l’ultima puntata in replica sui canali ufficiali o sul sito Mediaset. La trasmissione di Maria De Filippi resta uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto, con puntate inedite dal lunedì al venerdì su Canale 5. Chi si era perso la diretta può recuperare la puntata e scoprire cosa è successo tra i protagonisti del dating show.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

