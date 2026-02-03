Uomini e Donne | Cristiana ed Ernesto parlano della prima notte insieme dopo la scelta

Dopo aver scelto di stare insieme, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono raccontati. La coppia ha parlato della prima notte passata insieme, svelando dettagli sulla loro intesa dopo il programma. Cristiana ha anche condiviso qualche curiosità sulla serata, tra maschera viso e pigiama di Barbie.

La scorsa settimana, su Canale 5, è andata in onda la tanto attesa scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. La tronista ha deciso di seguire il cuore e concludere il suo percorso televisivo scegliendo Ernesto Passaro, vigile del fuoco originario di Castellammare di Stabia. Nelle ultime ore su Witty TV è stata pubblicata un'intervista esclusiva in cui i due protagonisti del dating show hanno raccontato a caldo le emozioni vissute dopo la fine della registrazione e alcuni retroscena della loro conoscenza.

