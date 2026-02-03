Uomini e Donne anticipazioni | Alessio chiude con Deborah e Rosanna e litiga con Gianni
La registrazione di oggi di Uomini e Donne ha portato un po’ di tutto. Alessio Pili Stella ha deciso di chiudere con Deborah e Rosanna, mentre tra lui e Gianni Sperti è scoppiata una discussione accesa. Tra baci e tensioni, il pomeriggio si è concluso con un confronto diretto tra i protagonisti.
Tra discussioni e baci, la registrazione di oggi 3 febbraio di Uomini e Donne regala emozioni forti: lite tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti inclusa. Oggi, martedì 3 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la seconda registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi. Tantissime emozioni sia per il Trono Classico sia per il Trono Over: Sara ha baciato un corteggiatore, mentre Gianni Sperti ha attaccato Alessio Pili Stella. Le anticipazioni sono state condivise da Lollo Magazine. Trono Over: cosa è successo nella registrazione del 3 febbraio Si parte da Alessio Pili Stella, che decide di chiudere sia con Deborah sia con Rosanna Siino, nonostante entrambe avessero voluto darsi un'altra chance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Uomini E Donne anticipazioni
Uomini e Donne, registrazione 28 gennaio: Rosanna chiude con Alessio
Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.
Uomini e Donne anticipazioni: Rosanna fa una scoperta su Alessio e chiude, proposta di nozze a sorpresa
La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio ha portato una sorpresa dietro l’altra.
Ultime notizie su Uomini E Donne anticipazioni
Argomenti discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 2 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne: due protagonisti si sposano! Una proposta di matrimonio lascia di stucco lo studio; Uomini e Donne anticipazioni: Sara ha un nuovo corteggiatore, Gemma elimina Ciro; Uomini e Donne Anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Gemma si ripropone a Mario, Sara abbandonata.
Anticipazioni Uomini e Donne del 3/02/26: Sebastiano bacia una dama poi dice che non gli é piaciuto, Alessio chiude con Rosanna ma scoppia la polemicaAnticipazioni Uomini e Donne del 3/02/26: Sebastiano bacia una dama poi dice che non gli é piaciuto, Alessio chiude con Rosanna ma scoppia la polemica ... isaechia.it
Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2026/ Nuovi cavalieri per Gemma, Sabrina ed ElisabettaUomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2026: nuovi cavalieri per Gemma Galgani, Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante ... ilsussidiario.net
In Italia uomini e donne continuano a non essere pagati allo stesso modo, anche a parità di ruolo e responsabilità La direttiva europea sulla trasparenza salariale punterebbe a ridurre proprio il divario retributivo di genere, imponendo maggiore trasparenza su - facebook.com facebook
Intelligenza artificiale, perché le donne sono più scettiche degli uomini Avversione al rischio ed esposizione potrebbero spiegare il divario, secondo un nuovo studio. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.