La registrazione di oggi di Uomini e Donne ha portato un po’ di tutto. Alessio Pili Stella ha deciso di chiudere con Deborah e Rosanna, mentre tra lui e Gianni Sperti è scoppiata una discussione accesa. Tra baci e tensioni, il pomeriggio si è concluso con un confronto diretto tra i protagonisti.

Tra discussioni e baci, la registrazione di oggi 3 febbraio di Uomini e Donne regala emozioni forti: lite tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti inclusa. Oggi, martedì 3 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la seconda registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi. Tantissime emozioni sia per il Trono Classico sia per il Trono Over: Sara ha baciato un corteggiatore, mentre Gianni Sperti ha attaccato Alessio Pili Stella. Le anticipazioni sono state condivise da Lollo Magazine. Trono Over: cosa è successo nella registrazione del 3 febbraio Si parte da Alessio Pili Stella, che decide di chiudere sia con Deborah sia con Rosanna Siino, nonostante entrambe avessero voluto darsi un'altra chance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Alessio chiude con Deborah e Rosanna e litiga con Gianni

Approfondimenti su Uomini E Donne anticipazioni

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.

La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio ha portato una sorpresa dietro l’altra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Uomini E Donne anticipazioni

Argomenti discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 2 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne: due protagonisti si sposano! Una proposta di matrimonio lascia di stucco lo studio; Uomini e Donne anticipazioni: Sara ha un nuovo corteggiatore, Gemma elimina Ciro; Uomini e Donne Anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Gemma si ripropone a Mario, Sara abbandonata.

Anticipazioni Uomini e Donne del 3/02/26: Sebastiano bacia una dama poi dice che non gli é piaciuto, Alessio chiude con Rosanna ma scoppia la polemicaAnticipazioni Uomini e Donne del 3/02/26: Sebastiano bacia una dama poi dice che non gli é piaciuto, Alessio chiude con Rosanna ma scoppia la polemica ... isaechia.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2026/ Nuovi cavalieri per Gemma, Sabrina ed ElisabettaUomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2026: nuovi cavalieri per Gemma Galgani, Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante ... ilsussidiario.net

In Italia uomini e donne continuano a non essere pagati allo stesso modo, anche a parità di ruolo e responsabilità La direttiva europea sulla trasparenza salariale punterebbe a ridurre proprio il divario retributivo di genere, imponendo maggiore trasparenza su - facebook.com facebook

Intelligenza artificiale, perché le donne sono più scettiche degli uomini Avversione al rischio ed esposizione potrebbero spiegare il divario, secondo un nuovo studio. x.com