Università | al professor Cavicchi la delega per la promozione del progetto Circle U
Il professor Alessio Cavicchi è stato scelto dal Rettore Riccardo Zucchi per guidare le attività dell’Alleanza Circle U. La nomina arriva in un momento importante, con l’obiettivo di rafforzare i progetti e le collaborazioni tra le università coinvolte. Cavicchi si occuperà di coordinare le iniziative e promuovere lo scambio tra studenti e ricercatori, puntando a rendere più efficaci le azioni dell’alleanza internazionale. La decisione è vista come un passo concreto per migliorare l’offerta formativa e consolidare i rapporti tra le univers
Pisa, 3 febbraio 2026 – Alessio Cavicchi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari, agro-ambientali è stato nominato dal Rettore Riccardo Zucchi “Delegato per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Circle U.". Il professor Cavicchi, già attivo all’interno dell’Alleanza in quanto responsabile del “Societal Engagement”, si occuperà di coordinare e valorizzare le iniziative di Circle U., favorendo il coinvolgimento della comunità accademica e il rafforzamento delle relazioni con i partner europei e il territorio. Circle U. è l’Alleanza universitaria europea di cui l’Università di Pisa fa parte, nata con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nella didattica, nella ricerca e nel rapporto con la società tra i nove atenei partner. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Pisa University
Al professor Alessio Cavicchi la delega per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Europea Circle U.
Il professor Alessio Cavicchi si occuperà di promuovere e organizzare le attività dell’Alleanza Europea Circle U.
Polo universitario nel Vibonese, la proposta del professor Giulio Nardo: “Una Fondazione di Partecipazione per dare forma al progetto”
Il professor Giulio Nardo propone la costituzione di una Fondazione di Partecipazione come primo passo per il nuovo Polo Universitario nel Vibonese.
Ultime notizie su Pisa University
Argomenti discussi: Al professor Alessio Cavicchi la delega per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Europea Circle U.; Unipi, prestigiosa nomina per Cavicchi; Unipi rafforza il ruolo europeo: Alessio Cavicchi guida le attività di Circle U.; Unipi, prestigiosa nomina per Cavicchi.
Università: al professor Cavicchi la delega per la promozione del progetto Circle USi occuperà di coordinare e valorizzare le iniziative, favorendo il coinvolgimento della comunità accademica e il rafforzamento delle relazioni con partner europei e territorio ... lanazione.it
Oltre il Cup. Professor Cavicchi, ma perché questo accanimento?è sempre stimolante leggere le riflessioni del Prof. Cavicchi perché ci si rende conto di come va il mondo e di come si possono plasmare le opinioni. Scorrendo il curriculum corposo del professore non ... quotidianosanita.it
Prosegue la collaborazione con l’Università di Bologna (con il professor Matteo Cortesi e il dottorando Vittorio Coloretti) a supporto della nazionale di nuoto coordinato dal responsabile dei settori agonistici e del centro studi Marco Bonifazi, dal direttore tecnico - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.