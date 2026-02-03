Università | al professor Cavicchi la delega per la promozione del progetto Circle U

Il professor Alessio Cavicchi è stato scelto dal Rettore Riccardo Zucchi per guidare le attività dell’Alleanza Circle U. La nomina arriva in un momento importante, con l’obiettivo di rafforzare i progetti e le collaborazioni tra le università coinvolte. Cavicchi si occuperà di coordinare le iniziative e promuovere lo scambio tra studenti e ricercatori, puntando a rendere più efficaci le azioni dell’alleanza internazionale. La decisione è vista come un passo concreto per migliorare l’offerta formativa e consolidare i rapporti tra le univers

Pisa, 3 febbraio 2026 – Alessio Cavicchi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari, agro-ambientali è stato nominato dal Rettore Riccardo Zucchi “Delegato per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Circle U.". Il professor Cavicchi, già attivo all’interno dell’Alleanza in quanto responsabile del “Societal Engagement”, si occuperà di coordinare e valorizzare le iniziative di Circle U., favorendo il coinvolgimento della comunità accademica e il rafforzamento delle relazioni con i partner europei e il territorio. Circle U. è l’Alleanza universitaria europea di cui l’Università di Pisa fa parte, nata con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nella didattica, nella ricerca e nel rapporto con la società tra i nove atenei partner. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il professor Alessio Cavicchi si occuperà di promuovere e organizzare le attività dell'Alleanza Europea Circle U.

