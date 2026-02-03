La miniserie britannica intreccia un omicidio e la violenza degli eventi naturali. Jackie Eliss, ex detective caduta in disgrazia, torna a indagare su due morti forse collegate, mentre una tempesta incombe minacciando di cancellare prove e verità.. Sono due gialli che muovono paralleli, quello tradizionale e quello legato all'imperscrutabilità degli eventi naturali. Under salt marsh, miniserie britannica, su Sky dalla prima serata di lunedì 2 febbraio, è stata costruita così da tenere insieme due misteri, ed uno farlo volare sopra la testa di uomini che non possono tutto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Under Salt Marsh», un doppio mistero tra delitto e natura su Sky

Approfondimenti su Salt Marsh

Su Sky e in streaming su NOW, questa settimana porta una buona dose di intrattenimento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salt Marsh

Argomenti discussi: Under Salt Marsh è la serie evento del 2026 da oggi su Sky e NOW: il vero crime prende vita; Under Salt Marsh: una palude di misteri, omicidi, segreti e colpe; Under Salt Marsh: Su Sky e NOW il crime drama con Kelly Reilly, tra segreti e verità sommerse; Under Salt Marsh, recensione: una perfetta miniserie inglese. Tra giallo e thriller.

Under Salt Marsh: Su Sky e NOW il crime drama con Kelly Reilly, tra segreti e verità sommerseDebutta in in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Under Salt Marsh - Segreti sommersi, raffinato crime drama che racconta un'indagine ad alta tensione con la star di Yellowstone Kelly Reilly. comingsoon.it

Under Salt Marsh è la serie evento del 2026 da oggi su Sky e NOW: il vero crime prende vitaÈ uscito ufficialmente il trailer di una delle serie più emozionanti di questa stagione: scopriamo trama, cast, data di uscita e dove vederla in streaming. libero.it

Guida TV Sky NOW 1 - 7 Febbraio 2026: Under Salt Marsh - Segreti sommersi, Una Pallottola Spuntata Su Sky e in streaming su NOW una settimana tra serie, film e documentari: da Al limite del reale a Una pallottola spuntata, passando per Fire Country e Ja - facebook.com facebook

Guida TV Sky NOW 1 - 7 Febbraio 2026: Under Salt Marsh - Segreti sommersi, Una Pallottola Spuntata x.com