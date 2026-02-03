Una vita tra famiglia e ricordi | Norina Maccolini spegne 101 candeline

Norina Maccolini ha spento 101 candeline alla Rsa San Rocco di Fusignano. La festa ha riunito familiari, operatori e anche il sindaco Nicola Pondi insieme all’assessora Cristina Baldini. La donna, residente nella struttura da un paio d’anni, ha ricevuto tanti auguri e affetto in un giorno speciale.

Alla Rsa San Rocco di Fusignano, Norina Maccolini ha festeggiato il proprio 101esimo compleanno, insieme ai familiari, agli operatori della struttura nella quale risiede da un paio d'anni e anche alla presenza del sindaco di Fusignano Nicola Pondi e l'assessora Cristina Baldini di Bagnacavallo.

