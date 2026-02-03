Una rosa bianca per Sant' Agata un gesto per i pazienti della Casa di Cura

Una rosa bianca è stata consegnata questa mattina a tutte le donne che lavorano e sono ospiti nella Casa di Cura. Un gesto semplice, ma pieno di significato, per celebrare Sant’Agata e il ruolo delle donne nella cura e nell’assistenza. La direzione ha deciso di regalare queste rose come simbolo di rispetto e gratitudine, coinvolgendo tutte le pazienti e le operatrici in un momento di riconoscimento e solidarietà.

Donata una rosa bianca a tutte le pazienti e alle dipendenti donne, come gesto simbolico ispirato alla figura di Sant'Agata e al ruolo femminile nella vita e nella cura.

