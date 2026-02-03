Una poesia per la pace | ecco come ed entro quando partecipare
Prende il via la diciottesima edizione del premio “Una Poesia per la Pace”. La gara è aperta a tutti e si svolge in queste settimane, con scadenza prevista tra fine aprile e inizio maggio. Partecipare è semplice: basta inviare una poesia che parli di pace, speranza e fratellanza. Organizzatori e giuria attendono le opere da tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere parole che uniscano e facciano riflettere.
Prende ufficialmente il via il Premio “Una Poesia per la Pace”, che giunge alla diciottesima edizione. Promosso dall’associazione culturale “Un sogno per domani” con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Racalmuto, il Premio è un appuntamento che, anno dopo anno, conferma il ruolo centrale della poesia come strumento di dialogo, riflessione e costruzione di una cultura di pace.A guidare la giuria, per il terzo anno consecutivo, sarà Gero Miceli, poeta tra le voci più apprezzate della scena letteraria contemporanea. Reduce dal successo della sua opera “Occhi Novi”, Miceli si distingue per una poetica che intreccia intensità emotiva, rigore linguistico e tematiche sociali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
