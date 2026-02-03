Una poesia per la pace | ecco come ed entro quando partecipare

Prende il via la diciottesima edizione del premio “Una Poesia per la Pace”. La gara è aperta a tutti e si svolge in queste settimane, con scadenza prevista tra fine aprile e inizio maggio. Partecipare è semplice: basta inviare una poesia che parli di pace, speranza e fratellanza. Organizzatori e giuria attendono le opere da tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere parole che uniscano e facciano riflettere.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.