Don Alberto Ravagnani, il sacerdote influencer della parrocchia di San Gottardo, ha annunciato di aver sospeso il suo ministero. In un messaggio su Instagram, il 32enne esprime gratitudine e rivolge il pensiero ai giovani della Fraternità. La notizia ha subito fatto il giro dei social e suscita molte domande sul suo futuro.

"Ora il mio pensiero e le mie preghiere sono per i ragazzi di Fraternità". Lo scrive in una storia Instagram don Alberto Ravagnani, il prete-influencer (32 anni e 585mila follower) della parrocchia di San Gottardo in Corso, che la settimana scorsa ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero sacerdotale. Nei prossimi giorni, ha annunciato don Ravagnani, spiegherà le ragioni della sua scelta in un video su Youtube. Intanto, domenica, in un breve filmato ha sottolineato: "Continuerò a vivere la mia missione, a seguire la mia vocazione, a fare del bene. Non indosserò il colletto, non celebrerò la messa ma il mio cuore sarà sempre lo stesso.

"Una nuova fase. A don Alberto restiamo grati"

