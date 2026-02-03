Una montagna di droga oltre 400kg stipata in auto e in un capannone | tre arresti nel Torinese

I carabinieri di Ivrea hanno fermato tre uomini con oltre 400 chili di droga tra auto e capannone. Tutti e tre sono già noti alle forze dell’ordine e ora sono in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio aggravata. La droga, trovata in un’operazione che ha coinvolto diverse zone del Torinese, rappresenta un colpo duro per il traffico locale.

I militari della compagnia carabinieri di Ivrea hanno arrestato tre uomini, tutti già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio aggravata e in concorso di sostanze stupefacenti. Durante il blitz, effettuato nelle prime ore del mattino di giovedì 29 gennaio, il primo a cadere nella rete dei militari è stato un 48enne, fermato verso le 7 per un controllo stradale nella zona di Settimo Torinese. L'uomo, a bordo di un'utilitaria, trasportava nel bagagliaio un borsone contenente 45 pacchi termosaldati di marijuana, per un totale complessivo di 24 kg, più quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno.

