Una maratona di due giorni per sviluppare un intero videogioco | dentro la Global Game Jam

La maratona di due giorni a Roma ha portato sviluppatori e appassionati a creare un videogioco dall’idea alla realizzazione, tutto in sole 48 ore. I partecipanti si sono messi alla prova, lavorando intensamente per trasformare una semplice idea in un prodotto finito, dimostrando come il talento e la ritmo serrato possano portare a risultati sorprendenti in tempi stretti.

La Global Game Jam è l'evento mondiale in cui bisogna creare un videogioco in 48 ore. Siamo stati alla tappa di Roma per vedere come è possibile creare un progetto del genere dal nulla.

