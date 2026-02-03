Una chiamata per avvisare in caso di pericolo | sabato il test di Alert System

Sabato alle 12.30 parte il test dell’Alert System nella Riviera del Conca. Ai cittadini di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano arriverà una telefonata di prova chiamata “telefonata zero”. Lo scopo è verificare il funzionamento del nuovo sistema di allertamento locale, che sarà usato in caso di emergenze.

Parte il nuovo sistema di allertamento: una chiamata registrata dai sindaci verificherà il funzionamento del servizio destinato a informare la popolazione in caso di allerte meteo e situazioni di rischio Alert System, sabato 7 febbraio scatta il test con la “telefonata zero”. Alle ore 12.30 ai cittadini e cittadine dei Comuni della Riviera del Conca che hanno introdotto il nuovo sistema di allertamento locale (Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano) arriverà una chiamata con un messaggio registrato dai sindaci e sindache come prova generale del servizio. Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online o all’Ufficio relazioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

