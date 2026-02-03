Una campagna per ridurre l’indifferenziata

Obiettivo? Ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. Prosegue a Capannoli il percorso avviato con la campagna "Obiettivo 65 e oltre", per consolidare i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e continuare a migliorare la qualità del riciclo e dei comportamenti quotidiani dei cittadini. Dopo aver superato la soglia del 65%, l’amministrazione – spuega una nota – punta oggi a un ulteriore passo avanti: ridurre gli errori di conferimento, migliorare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati e rafforzare la consapevolezza ambientale della comunità. Per raggiungere questi obiettivi il Comune ha scelto di investire in una campagna social strutturata e continuativa, pensata come strumento educativo capace di arrivare in modo diretto e costante alle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

