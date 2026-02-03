Un ragazzo emozionato e un po’ incredulo si è trovato nei saloni del Quirinale, dove ha ascoltato le note di Ragazzo Fortunato. Il cantante Jovanotti ha anche fatto un passo di danza, lasciando il pubblico stupefatto. L’evento ha attirato l’attenzione di chi passava di lì, sorprendendo chi non si aspettava di vedere un’artista così vicino alla residenza del Presidente.

( a skanews) — Jovanotti accenna un passo di danza nei saloni del Quirinale sulle note di Ragazzo fortunato. Il cantante ha pubblicato un video sul suo account Instagram della visita al palazzo per ritirare, accompagnato da moglie e figlia, l’onorificenza di «commendatore della Repubblica», concessa dal Presidente Sergio Mattarella. Jovanotti: i miei 15 film preferiti. guarda le foto «Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un “lavoro”, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome», ha detto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un «ragazzo fortunato» (e molto emozionato) è approdato al Quirinale

