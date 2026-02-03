Un posto al sole | neanche la prigione fa redimere Gagliotti

Raffaele non riesce a trovare pace dopo la partenza di Ornella. La sua depressione peggiora, e anche l’aiuto degli amici del palazzo sembra non bastare a scacciare i suoi pensieri negativi. La fine della loro storia sembra ormai inevitabile, e lui si sente sempre più solo.

Raffaele è sempre più depresso per la partenza di Ornella, partenza che sembra essere il preludio per la rottura della loro storia, e l’aiuto degli amici del palazzo non lo aiuta. La moglie di Gagliotti, nonostante lui abbia tentato di ammazzarla accoltellandola, si fa venire i sensi di colpa nel saperlo in galera. Segno che davvero certe donne, anche quando vengono portate nel letto di morte dai loro mariti, non cambiano mai. Lui invece non mostra alcun pentimento, anzi dà a lei la colpa della sua condizione. Mentre il fratello gli chiede di firmare la procura con cui gli affida la responsabilità di tutto il suo patrimonio, comprese le quote dei Cantieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

