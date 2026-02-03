Un patrimonio da valorizzare non da svendere

L’amministrazione MenesiniDel Chiaro sta svendendo il patrimonio pubblico invece di valorizzarlo. Paolo Rontani di “Capannori Cambia” critica le concessioni di Palazzo Boccella e dell’Orto a San Gennaro, che vengono affidate a condizioni troppo favorevoli o gratuite. La questione divide i cittadini e mette in discussione la gestione degli immobili pubblici nel Comune.

L'amministrazione MenesiniDel Chiaro sta impoverendo il patrimonio immobiliare pubblico, affidandolo qua e là in concessione per poco o gratis", questa l'opinione di Paolo Rontani di "Capannori Cambia", che solleva dubbi sulla concessione delle strutture di Palazzo Boccella e dell'Orto, a San Gennaro". Secondo Rontani, nel 2022, quando il Comune accettò il patrimonio dopo lo scioglimento della Fondazione, la stima dell'intero complesso immobiliare era di diversi milioni di euro. "Palazzo Boccella – ricorda Rontani – è una residenza d'epoca. Tuttavia, adesso si legge nella delibera 22026, di una mancanza di dati storici consolidati, che renderebbe incerti i costi delle utenze e della manutenzione, senza un piano economico allegato consultabile.

