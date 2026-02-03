Un nuovo ecografo per l' ospedale | la donazione benefica per la Medicina Interna

Questa mattina a Ravenna si è tenuta una cerimonia per ringraziare Cesare Vandini, che ha donato un ecografo portatile all’ospedale “Santa Maria delle Croci”. L’apparecchio sarà usato dalla Medicina Interna 2, migliorando le diagnosi e le cure per i pazienti. La donazione è arrivata come un aiuto concreto alla struttura, che ora può contare su uno strumento in più per affrontare le emergenze e le visite di routine.

Si è svolta nella giornata di ieri, lunedì, presso l'Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo portatile a favore della Medicina Interna 2, resa possibile grazie a Cesare Vandini. L'ecografo rappresenta uno strumento di utilità.

