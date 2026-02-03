Un Medico in Famiglia la nuova stagione si farà? Verdiana Bixio | Tutto pronto aspettiamo la Rai

La serata dei Rainbow Awards a Roma ha visto una vittoria simbolica per Un medico in famiglia, la storica fiction di Rai Uno amatissima dal pubblico, premiata per il primo bacio gay nella storia della televisione italiana. Un momento che ha segnato un passaggio importante nel racconto dell’inclusività sul piccolo schermo e che ha visto protagonista Paolo Sassanelli, tra i volti più amati della serie. Un medico in famiglia tornerà? Le parole di Sassanelli e Verdiana Bixio, produttrice della Serie TV. Noi di Superguidatv abbiamo intervistato proprio l’attore, che ha ritirato il premio con grande emozione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

