Un italiano su due non si sente sicuro nella propria città
La maggioranza degli italiani non si sente al sicuro nelle proprie città. Solo il 49% delle persone intervistate dice di sentirsi effettivamente sicura, mentre il resto si sente vulnerabile o insicuro. La percezione di sicurezza continua a calare, e molti cittadini vivono con la paura di aggressioni o episodi violenti nelle strade.
La maggioranza assoluta degli italiani non si sente oggi sicura nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 49%. Più alta, al 66%, risulta invece per gli intervistati la sicurezza della propria abitazione.“Un cittadino su due non si sente sicuro”È uno dei.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Italia Città
Studio CeRProS sul diabete pediatrico: solo l’11% dei genitori si sente sicuro nella gestione della patologia. Il 72% chiede supporto emotivo nonostante le competenze tecniche acquisite
Lavoro, un italiano su tre si preoccupa per la propria età: pensa che possa chiudergli le porte all’impiego che desidera (ma per le aziende non è così)
IRAN: COSA VUOL DIRE VIVERE SOTTO AL REGIME ISLAMICO
Ultime notizie su Italia Città
Argomenti discussi: Rischio cyber, per un italiano su due assicurarsi è importante; L'Italia dei dialetti sta scomparendo: meno di un italiano su 10 lo parla in famiglia; Rapporto Sport 2025. Due italiani su tre scelgono uno stile di vita attivo, sedentarietà ai minini storici. Il settore sportivo vale l'1,5% del PIL; L'effetto Milano-Cortina accende i consumi invernali: 6,2 milioni di italiani in viaggio, il turismo interno blinda il 97% dei flussi.
Un italiano su due accetta di essere ripreso in casa pur di sentirsi più sicuroScopri come le telecamere possono aumentare la sicurezza domestica. Approfondisci il rapporto tra protezione e privacy. igizmo.it
Pubblica Amministrazione: per un italiano su due è corrottaQuasi il 50% dei cittadini italiani crede che nella Pubblica Amministrazione ci siano corruzione e diseguaglianze. Nonostante il dato negativo, il trend del Belpaese, negli ultimi tre anni, ... quotidianosanita.it
Per chi vive circondato dal mondo eppure si sente invisibile. , di Azul López, arriva a marzo in italiano in libreria e sul nostro sito, in versione albo illustrato e kamishibai! La foresta intorno a lei brulica di vita: il vento tra le foglie, gli animali che si in - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.