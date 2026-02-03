Un italiano su due non si sente sicuro nella propria città

La maggioranza degli italiani non si sente al sicuro nelle proprie città. Solo il 49% delle persone intervistate dice di sentirsi effettivamente sicura, mentre il resto si sente vulnerabile o insicuro. La percezione di sicurezza continua a calare, e molti cittadini vivono con la paura di aggressioni o episodi violenti nelle strade.

La maggioranza assoluta degli italiani non si sente oggi sicura nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 49%. Più alta, al 66%, risulta invece per gli intervistati la sicurezza della propria abitazione."Un cittadino su due non si sente sicuro"

