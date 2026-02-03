Un centro terapeutico aprirà per la prima volta in un oratorio di Pioltello, offrendo supporto ai giovani in difficoltà. Il progetto mira a contrastare il disagio adolescenziale, con un servizio diurno gestito dall’Asst Melegnano-Martesana. La struttura punta a creare uno spazio sicuro dove i giovani possano ricevere aiuto e ascolto, lontano dagli ambienti tradizionali. L’apertura rappresenta un passo concreto nella lotta ai problemi sociali e psicologici dei più giovani.

Lotta al disagio giovanile, per la prima volta un Centro diurno terapeutico per adolescenti dell’ Asst Melegnano-Martesana aprirà in un oratorio, a Pioltello. I locali sono quelli di Maria Regina al Centro Cardinal Martini messi a disposizione dell’azienda ospedaliera dalla Comunità pastorale "Maria Madre delle Genti". Al taglio del nastro degli spazi freschi di restyling, il parroco don Giacomo Roncari, la sindaca Ivonne Cosciotti, lo stato maggiore dell’Asst. I lavori sono finiti, ora si attende l’accreditamento e poi l’attività potrà cominciare fra nuovi laboratori e spazi sportivi, già presenti "E’ una scommessa – dice Roberta Labanca, direttore generale dell’azienda – ci inseriamo in un contesto di comunità consolidato conto lo stigma". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un centro terapeutico in oratorio per contrastare il disagio giovanile

Approfondimenti su Pioltello Oratorio

Il disagio giovanile riacquista rilevanza nell'agenda politica locale, con una doppia seduta straordinaria del Consiglio comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pioltello Oratorio

Argomenti discussi: Un centro terapeutico in oratorio per contrastare il disagio giovanile; Terapia genica: all’Istituto Besta un trial per la demenza frontotemporale; Aceruloplasminemia: l’EMA riconosce il valore di una nuova terapia sperimentale - OMaR; Depressione, ansia e disturbo post traumatico: nuove prospettive terapeutiche da microdosi di psichedelici.

Un centro terapeutico in oratorio per contrastare il disagio giovanileLotta al disagio giovanile, per la prima volta un Centro diurno terapeutico per adolescenti dell’Asst Melegnano-Martesana aprirà in ... ilgiorno.it

Ragazzo trovato morto in un centro terapeutico SavonaUn ragazzo di Ventimiglia di 26 anni è stato trovato morto, stamani, in una struttura terapeutica e di riabilitazione di Savona. Ancora imprecisate le cause del decesso e sul posto è presente la ... ansa.it

Presso il Centro Medico di Riabilitazione Vita sono presenti i seguenti ambulatori: Cardiologia Fisiatria Recupero e Riabilitazione Funzionale Recupero e Riabilitazione Funzionale Neurologia Urologia Per maggiori informazioni visita il nostro sito: - facebook.com facebook