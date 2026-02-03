A San Giovanni in Persiceto si prepara un carnevale da record. Le prime sfilate sono programmate per domenica 8 febbraio, con carri e maschere che sfileranno nel centro del paese e a San Matteo della Decima. La città si sta già animando in vista di un evento che promette di essere uno dei più belli degli ultimi anni.

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 3 febbraio 2026 – Scalda i motori lo storico carnevale. Le prime sfilate si terranno domenica 8 febbraio nelle vie del centro di San Giovanni e di San Matteo della Decima. Domenica 15 febbraio si replica e alla fine delle sfilate saranno proclamati i carri vincitori. Alla 152esima edizione del carnevale storico di San Giovanni parteciperanno dieci carri di prima categoria e quattro mascherate di gruppo. Il programma completo del Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto. Il programma vede alle 9 dalla chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano della frazione di Castagnolo la partenza della tradizionale ‘Passeggiata della Corte di Re Bertoldo’ con arrivo in piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un Carnevale storico da record: a San Giovanni attesa per la magia dello Spillo. Il programma

Approfondimenti su San Giovanni Persiceto

Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, nato nel 1874, rappresenta un evento tradizionale ricco di sfilate, maschere e momenti di festa.

Il Carnevale infiamma la provincia di Salerno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su San Giovanni Persiceto

Argomenti discussi: Carnevale storico di Pieve di Cento fra tradizione e cosplay; Bibbiena, un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate conferme; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Bibbiena, un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate conferme.

Carnevale Storico Avolese, dal 12 al 17 febbraio il cuore della festaAvola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal giovedì 12 a martedì 17 febbraio entra nel vivo la 63ª edizione del Carnevale Storico Avolese, una manifestazione che unisce ... siracusaoggi.it

Domenica 15 febbraio il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anniDomenica 15 febbraio il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni. Dal 12 al 17 febbraio San Gavino Monreale ... sardegnareporter.it

Studente cinese scomparso: Sul pc di Peng la mappa di un’escursione in #ValGardena, da San Giovanni di Funes a Santa Cristina. E’ quella che voleva fare la mattina del 21 gennaio Non è più rientrato nel B&B dove aveva pernottato e non è tornato a #Vite - facebook.com facebook