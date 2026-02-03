Stephen King ha appena dato il via libera a una nuova serie crime noir, ora disponibile gratuitamente in streaming. La serie, oscura e avvincente, ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di genere, che potranno seguirla senza spendere un euro. King stesso ha espresso entusiasmo, ritenendola un vero capolavoro del thriller contemporaneo.

Una serie thriller cupa e intensa è finalmente disponibile in streaming gratuito, con grande soddisfazione di Stephen King. Lo scrittore aveva espresso il suo entusiasmo già nel 2019, quando su Twitter aveva commentato la notizia dell’avvio della produzione della terza stagione scrivendo: “I have to get me some of this”. La serie prende ispirazione dai classici procedurali come CSI e Senza traccia, ma alza decisamente l’asticella, puntando su un coinvolgimento emotivo fortissimo, scene del crimine esplicitamente violente e una fotografia inquietante e sorprendentemente elegante. In poche parole, è il tipo di show di cui servirebbero molti più esempi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Un capolavoro crime noir consigliato da Stephen King è disponibile in streaming gratuito

Approfondimenti su Stephen King

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Stephen King

Argomenti discussi: Le serie HBO Max più acclamate dalla critica internazionale; Le migliori serie tv da vedere: i consigli di Sorrisi; Quello che ha lasciato, il thriller dove il passato torna a uccidere; Un capolavoro IN SCADENZA su Netflix: Robin Williams e De Niro in un film che ha fatto epoca.

Chi ha amato così tanto Duma Key di Stephen King da rileggerlo per la seconda o terza volta - facebook.com facebook