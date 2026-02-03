Un apparecchio smart al grafene contro l' epilessia finanziato con 2,5 milioni il dispositivo Unimore

Questa mattina Unimore ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro dall’European Innovation Council. Il denaro servirà a sviluppare un dispositivo

L’EIC finanzia con 2,5 milioni di euro CLUSTREL, progetto Unimore per il soccorso immediato nelle crisi epilettiche farmaco-resistenti tramite un dispositivo orale non invasivo controllabile via app L'European Innovation Council (EIC) ha assegnato un prestigioso finanziamento di 2,5 milioni di euro al progetto CLUSTREL - Seizure Cluster Relief through Smart Therapeutic Management. CLUSTREL riconosce una necessità medica purtroppo ancora senza risposta per circa 15 milioni di pazienti nel mondo affetti da epilessia farmaco-resistente. Il farmaco è legato al grafene tramite deboli legami chimici.🔗 Leggi su Modenatoday.it

