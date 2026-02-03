Un anno dopo il putiferio è arrivato il momento | si affidano i lavori per la copertura del teatro Pirandello

Un anno dopo il caos, arrivano i lavori per coprire il teatro Pirandello. La città si prepara a risolvere finalmente il problema delle infiltrazioni d’acqua che avevano rovinato l’edificio durante l’inaugurazione di Agrigento come Capitale italiana della Cultura 2025. Dopo mesi di attese e discussioni, le imprese hanno preso il via, e ora si lavora per mettere in sicurezza il teatro. La speranza è di restituire presto un luogo importante alla città, senza più fastidi o rischi di danni.

A disposizione, per gli interventi di manutenzione straordinaria del tetto e per realizzare un bagno per disabili, ci sono 795 mila euro È passato un anno. Ben 365 giorni, anzi qualcosa in più, dall'inaugurazione di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 e dal putiferio creato dalle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto del teatro Pirandello. Era il 12 gennaio e all'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mancava appena una settimana. Piove sul palco del teatro Pirandello una settimana prima dell'arrivo di Mattarella, la fondazione: “Il problema sarà risolto a breve” Un anno e passa dopo c'è il passaggio burocratico fondamentale: la determina a contrarre per affidare i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del teatro Pirandello, ma anche per realizzare un bagno per disabili.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In occasione del trentesimo anniversario della riapertura del teatro Luigi Pirandello di Agrigento, la Fondazione omonima presenta un volume che ripercorre la storia e la trasformazione architettonica di questo importante monumento nazionale, dalla sua progettazione fino ai giorni nostri.

