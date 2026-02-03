Umbria grave incidente in superstrada | travolto dopo essere sceso dall' auto in panne

Questa sera, in Umbria, un uomo di 47 anni è stato investito dopo essere sceso dalla sua auto in panne. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 sulla superstrada. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale in condizioni gravi. La dinamica è ancora da chiarire, ma i soccorritori hanno trovato il 47enne a terra dopo l’impatto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire l’accaduto.

Il sinistro si è verificato nella serata di martedì, intorno alle 19.20, sulla superstrada in direzione Perugia, all'altezza della località Torricella Scende dall'auto in panne e viene investito, 47enne trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il grave incidente stradale si è verificato questa sera, martedì 3 febbraio, intorno alle 19.20, sulla superstrada in direzione Perugia all'altezza della località Torricella. Sul posto l'intervento coordinato di Vigili del fuoco, 118 ed elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione operata dalle forze dell'ordine, un automobilista, un uomo del 1979, avrebbe perso il controllo della propria vettura.

