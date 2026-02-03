Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta interpretano due fratelli in un Natale diverso dal solito. Il film di Matteo Oleotto racconta di un rapporto intenso tra i protagonisti, immersi in un’atmosfera natalizia atipica, lontana dal classico spirito festivo. La nostra recensione svela un film che si distingue per la concretezza e la semplicità delle emozioni.

La nostra recensione di Ultimo schiaffo, nuovo film di Matteo Oleotto con al fianco due fratelli interpretati da Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta: una storia “natalizia” trascinata dal rapporto tra i due protagonisti.. Neve, luci e decorazioni. In Ultimo schiaffo il natale sembra apparecchiato nel piccolo paese di montagna (Cava de Pedril, in Friuli Venezia Giulia) in cui è ambientata questa tiepida, per non dire gelida, dark comedy presentata ad Alice nella Città e firmata Matteo Oleotto, tornato a indagare la provincia dopo il suo ottimo esordio con Zoran, il mio nipote scemo (2013). Protagonisti della vicenda in questione sono Petra ( Adalgisa Manfrida ) e Jure ( Massimiliano Motta ), due fratelli alle prese con gravi problemi economici e con l’accudimento della madre affetta da demenza senile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ultimo schiaffo, recensione: Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta protagonisti di un Natale atipico

