Ultimo Achille Lauro Elodie e Tony Effe | tutti i loro affari milanesi investimenti e guadagni

Da milanotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe si sono fatti un nome anche a Milano, tra investimenti e affari. Mentre il cuore della musica resta a Roma, le loro attività si allargano in tutto il Nord, portando soldi e progetti nella capitale economica del Paese. La scena musicale italiana si muove tra le due città, con artisti che non si limitano più a cantare, ma cercano anche di fare impresa.

Cuore nella Città Eterna. Ma portafogli (e investimenti) all'ombra della Madonnina. Roma si conferma nel tempo una fucina di talenti musicali e a fianco della storica generazione di cantautori, da Venditti a De Gregori, passando per Zero e Baglioni, si è andata affermando una nuova leva di.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Achille Lauro

Funerali di Achille Barosi, 16 anni: fuori cantano tutti Perdutamente di Achille Lauro (VIDEO)

Si sono svolti i funerali di Achille Barosi, il giovane di 16 anni scomparso recentemente.

Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlio

A Crans-Montana, il ricordo di Achille Lauro si intreccia con il dolore per la perdita di Achille Barosi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Achille Lauro

Argomenti discussi: Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe. Così i cantanti romani fanno affari a Milano; Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe: tutti i loro affari milanesi, investimenti e guadagni; Sanremo 2026, Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata; Stime di vendita dei singoli digitali – Settimana 4 del 2026.

Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe: tutti i loro affari milanesi, investimenti e guadagniSocietà di gestione dei diritti e del marketing legato all’attività artistica ma anche molti investimenti nel mattone. I conti in tasca a Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe ... milanotoday.it

ultimo achille lauro elodieUltimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe. Così i cantanti romani fanno affari a MilanoSocietà di gestione dei diritti e del marketing legato all’attività artistica ma anche molti investimenti nel mattone. I conti in tasca della nuova generazione dei musicisti della Capitale ... romatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.