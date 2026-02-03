Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe si sono fatti un nome anche a Milano, tra investimenti e affari. Mentre il cuore della musica resta a Roma, le loro attività si allargano in tutto il Nord, portando soldi e progetti nella capitale economica del Paese. La scena musicale italiana si muove tra le due città, con artisti che non si limitano più a cantare, ma cercano anche di fare impresa.

Cuore nella Città Eterna. Ma portafogli (e investimenti) all'ombra della Madonnina. Roma si conferma nel tempo una fucina di talenti musicali e a fianco della storica generazione di cantautori, da Venditti a De Gregori, passando per Zero e Baglioni, si è andata affermando una nuova leva di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Achille Lauro

Si sono svolti i funerali di Achille Barosi, il giovane di 16 anni scomparso recentemente.

A Crans-Montana, il ricordo di Achille Lauro si intreccia con il dolore per la perdita di Achille Barosi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Achille Lauro

Argomenti discussi: Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe. Così i cantanti romani fanno affari a Milano; Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe: tutti i loro affari milanesi, investimenti e guadagni; Sanremo 2026, Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata; Stime di vendita dei singoli digitali – Settimana 4 del 2026.

Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe: tutti i loro affari milanesi, investimenti e guadagniSocietà di gestione dei diritti e del marketing legato all’attività artistica ma anche molti investimenti nel mattone. I conti in tasca a Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe ... milanotoday.it

Ultimo, Achille Lauro, Elodie e Tony Effe. Così i cantanti romani fanno affari a MilanoSocietà di gestione dei diritti e del marketing legato all’attività artistica ma anche molti investimenti nel mattone. I conti in tasca della nuova generazione dei musicisti della Capitale ... romatoday.it

Un umile co-conduttore. ” Achille Lauro si presenta così al pubblico, dopo che Carlo Conti ha reso pubblica la sua presenza alla guida della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, affiancato da Laura Pausini. L’annuncio, dato il 2 febbraio durante il TG - facebook.com facebook

16 MARZO con Achille Lauro 06.02.26 IL VIDEO FUORI ALLE 14.00 (Achille Lauro - 2020) x.com