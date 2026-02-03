Ultime sfide al PalaCasali Desalu ottimo esordio

Questa sera al PalaCasali sono andate in scena le ultime sfide della stagione. Desalu ha fatto un ottimo esordio, dimostrando di essere in forma. La Sef Stamura si conferma protagonista in casa, con Franca Dongmo che debutta bene nella nuova stagione indoor. La serata ha regalato spettacolo e buoni risultati per le squadre locali.

La Sef Stamura profeta in patria. Con Franca Dongmo. Buona la prima della triplista nella nuova stagione indoor. L’ultimo weekend di meeting al PalaCasali di Ancona, in vista delle rassegne tricolori, si apre con il ritorno in pedana della giovane saltatrice che atterra a 12.16 e vince la gara under 18. Un segnale promettente in vista dei campionati nazionali di categoria, in programma tra due settimane, per la non ancora diciassettenne della Sef Stamura che ha vinto il titolo italiano cadette nel 2024 mentre l’anno scorso è riuscita a conquistare il bronzo allieve al coperto arrivando anche a 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

