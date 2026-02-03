ultime limature in attesa del cdm

Domani il governo discuterà il pacchetto di misure al Consiglio dei ministri. Le ultime limature sono in corso, mentre i ministri cercano di evitare ostacoli durante l’approvazione. Forza Italia frena sulla cauzione anticipata richiesta agli organizzatori dei cortei, ma il testo sembra destinato a proseguire il suo iter.

Il pacchetto domani in Consiglio dei ministri, ma si lavora per evitare trappole. Forza Italia frena sulla cauzione anticipata da parte degli organizzatori dei cortei. Il pacchetto sicurezza approderà domani in Consiglio dei ministri: dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi, si limano gli ultimi punti dei temi più delicati per far sì che le norme siano pienamente coerenti con la Carta costituzionale e con le leggi già vigenti. Il governo sta definendo quali norme faranno parte di un decreto legge, quindi immediatamente efficaci, e quali di un disegno di legge, che diventa effettivo solo dopo l’approvazione del Parlamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

