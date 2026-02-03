Questa mattina Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega: “Proseguo da solo”. In una nota, il generale ha spiegato di inseguire un sogno e di voler cambiare l’Italia, senza più condividere la strada del suo ex partito. La decisione arriva dopo settimane di tensioni interne e di divergenze sul futuro politico. Ora Vannacci si prepara a percorrere una strada tutta sua, con l’obiettivo di portare avanti il suo progetto per il paese.

AGI - "Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno - da sempre - è quello di cambiare l'Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà". Lo annuncia Roberto Vannacci sui social. Lo strappo in casa Lega ormai è cosa fatta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ufficiale lo strappo in casa Lega. Vannacci se ne va: "Proseguo da solo"

