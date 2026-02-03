UFFICIALE! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA

La Rai ha ufficializzato il ritorno di Canzonissima con Milly Carlucci al timone. Lo show tornerà nel palinsesto del sabato sera su Rai1, con un cast di grande livello e una giuria di tutto rispetto. La decisione mette fine alle incertezze e apre una nuova stagione di musica e spettacolo in prima serata.

Canzonissima s’ha da fare! La fumata è bianca e non lascia spazio ad alcun dubbio: il revival del mitico show rivivrà nel sabato sera di Rai1 con Milly Carlucci. Rivedrà la luce il primo talent musicale della tv italiana, un format davvero iconico. Canzonissima nasce in radio come torneo di canzoni nel 1956 con il titolo “Le Canzoni della Fortuna”, per approdare in tv nel 1958. Un successo clamoroso che continuò fino al 6 gennaio 1975 quando andò in onda l’ultima puntata. Canzonissima era abbinato alla Lotteria Italia e il vincitore dello show rappresentava l’Italia all’Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA Approfondimenti su Canzonissima Milly Carlucci UFFICIALE! RAI1: SHOW MUSICALE “DIVERSO” PER MILLY CARLUCCI AL SABATO SERA Rai1 annuncia ufficialmente il debutto del nuovo show musicale “Diverso”, condotto da Milly Carlucci, in programmazione nel sabato sera della prossima primavera. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Canzonissima Milly Carlucci Argomenti discussi: Niente Canzonissima, i cantanti ‘scappano’ da Milly Carlucci: perché può saltare il programma più atteso di Rai 1; Rai, la nuova Canzonissima di Milly Carlucci rischia di non partire: che cosa c'è dietro il possibile stop del programma; UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA; Milly Carlucci, Canzonissima a rischio stop: indiscrezioni sullo show di Rai1. Rai 1, Canzonissima con Milly Carlucci è a rischio: ecco perchéLa nuova versione di Canzonissima che Milly Carlucci dovrebbe condurre su Rai 1 rischia di saltare definitivamente: ecco perché. mondotv24.it Rai, la nuova Canzonissima di Milly Carlucci rischia di non partire: che cosa c'è dietro il possibile stop del programmaVi abbiamo raccontato da queste colonne del nuovo impegno televisivo di Milly Carlucci per la prossima primavera. Ma ora pare che ci sia qualche ... affaritaliani.it UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA #Canzonissima #Rai1 #MillyCarlucci #Anteprima #BubinoBlog x.com Domani è sabato e come non ricordare Canzonissima '74 con una foto backstage con Raffaella Carrà e Topo Gigio - facebook.com facebook

