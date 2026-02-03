Udinese ufficiale Mlacic | colpo in difesa e contratto fino al 2031

L’Udinese ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Branimir Mlacic dall’Hajduk Spalato. Il difensore centrale, nato nel 2007, firma un contratto fino al 2031 e si prepara a iniziare la nuova avventura in Italia.

L’ Udinese ha definito l’acquisto a titolo definitivo di Branimir Mlacic dall’ Hajduk Spalato. Il difensore centrale classe 2007 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2031. Profilo giovanissimo ma già pronto: Mlacic ha collezionato 15 presenze in campionato e 3 in Conference League nella prima parte di stagione, mostrando personalità e affidabilità nel calcio di primo livello. Prestazioni che lo hanno portato nei radar di diversi club europei, Inter compresa. Nel percorso internazionale spiccano le presenze con Under 18, Under 19 e l’ esordio in Under 21 della Croazia a soli 18 anni. Ora l’inizio dell’avventura in Serie A: l’Udinese punta su talento, struttura fisica e prospettiva. 🔗 Leggi su Como1907news.com

