Udinese-Roma le pagelle | Ekkelenkamp qualità e quantità 7,5 Mancini stoico 6,5

Questa sera all’Udinese, la Roma ha mostrato ancora una volta le sue difficoltà offensive, mentre Okoye si è riscoperto protagonista tra i pali. Ekkelenkamp si distingue con una prestazione di qualità e quantità, ricevendo un 7,5, mentre Mancini si conferma pilastro e si impegna senza risparmio, conquistando un 6,5. Davis si ferma per infortunio, lasciando l’attacco giallorosso senza soluzioni immediate. La partita ha messo in luce i limiti e i punti di forza di entrambe le squadre.

Okoye da disoccupato a eroe, Davis fermato solo dall'infortunio. L'attacco giallorosso è inconsistente. Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Soulé (5) è spento, Ekkelenkamp (7,5) decisivo, La Roma cade 1-0 sul campo dell'Udinese e perde il quarto posto. Udinese-Roma, le pagelle: Ekkelenkamp match-winner, Svilar decisivo L'Udinese vince 1-0 contro la Roma al Bluenergy Stadium nel posticipo di Serie A. Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Atta magistrale, Ekkelenkamp cinico, Okoye vale 3 punti nel finale. Bocciati Soulé e Malen L'Udinese batte la Roma 1-0 e conquista tre punti importanti per agganciare la Lazio.

