Udinese-Roma Gasperini | Mancata precisione negli ultimi metri

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese, Gian Piero Gasperini non ha cercato scuse. Il tecnico della Roma ha sottolineato che la squadra ha sbagliato troppo negli ultimi metri, perdendo occasioni e occasioni d’oro. Le sue parole arrivano dopo una partita in cui i giallorossi non sono riusciti a trovare la rete, nonostante diverse azioni pericolose. Gasperini ha detto che bisogna lavorare di più sulla precisione e sulla freddezza in fase offensiva.

Dopo la sconfitta per 1-0 maturata al Bluenergy Stadium contro l' Udinese, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha analizzato la prestazione dei giallorossi nel post-partita, intervenendo prima ai microfoni di Sky e poi a quelli di DAZN. Il filo conduttore delle sue parole è chiaro: partita bloccata, decisa da un episodio, con difficoltà evidenti negli ultimi metri e nel processo di inserimento dei nuovi arrivati. «Partita difficile, decisa da un episodio». Gasperini non nasconde le complicazioni incontrate contro una squadra fisica e strutturata come l'Udinese. «Sì, indubbiamente non è facile.

