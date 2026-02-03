Dopo il suo primo gol con l’Udinese, Ekkelenkamp si lascia andare a qualche parola davanti alle telecamere di DAZN. Il centrocampista olandese spiega di allenarsi duramente e di provarci sempre, anche se non riesce a spiegarsi perché i suoi gol siano sempre belli. Il giocatore mostra entusiasmo e voglia di continuare a dare il massimo, mentre la sua squadra si prepara alla sfida successiva.

Ai microfoni di DAZN, Juergen Ekkelenkamp racconta con semplicità il momento che sta vivendo con la maglia dell’ Udinese: «Non so perché segno solo gol belli. Mi alleno ogni giorno, ci provo sempre». Sul paragone tecnico lanciato da Giaccherini con Andrea Pirlo, la risposta è misurata: «È un grande complimento, Pirlo era un grande giocatore». Alla domanda sui modelli di riferimento, Ekkelenkamp chiude sorridendo: «No, non guardo i suoi video». Una rete pesante che decide Udinese–Roma e conferma il centrocampista tra i volti chiave del momento bianconero. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Udinese-Roma, Ekkelenkamp dopo il gol: «Mi alleno e ci provo sempre»

Approfondimenti su Udinese Roma

L'Udinese batte la Roma 1-0 grazie a un gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo.

L'Udinese ha sconfitto il Napoli 1-0 alla Dacia Arena, grazie a un gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Udinese-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica e calendario Serie A; Udinese-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Brutto KO per la Roma: all'Udinese basta Ekkelenkamp, la Juventus sale al quarto posto.

Udinese-Roma 1-0: video, gol e highlightsAlla Roma non riesce il controsorpasso alla Juve dopo la sconfitta di Udine per 1-0. I giallorossi scivolano al quinto posto in classifica dopo un match non particolarmente brillante. Meglio l’Udinese ... sport.sky.it

La Roma frena e perde il quarto posto, l'Udinese vince 1-0UDINE (ITALPRESS) – La Roma frena e perde il quarto posto. Nel Monday Night della 23^ giornata di Serie A, i giallorossi cedono 1-0 in casa ... iltempo.it

All'Udinese basta il gol di #UdineseRoma 1-0 #SkySport #SkySerieA #SerieA #Udinese #Roma x.com

La Roma stecca sul più bello e si ritrova fuori dalla zona Champions. L'Udinese la sovrasta fisicamente e davanti nessuno riesce a pungere. Qui tutti i voti #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook