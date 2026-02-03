Udinese-Roma Ekkelenkamp | Ci provo sempre

Juergen Ekkelenkamp, con un sorriso, spiega di non capire perché segna solo gol belli. Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell’Udinese parla del suo momento in campo, senza nascondersi e con naturalezza. Dice che tenta sempre di fare bene, anche se i risultati arrivano in modo particolare. La sua sincerità mette in evidenza la voglia di continuare a migliorare.

Ai microfoni di DAZN, Juergen Ekkelenkamp racconta con semplicità il momento che sta vivendo con la maglia dell’ Udinese: «Non so perché segno solo gol belli. Mi alleno ogni giorno, ci provo sempre». Sul paragone tecnico lanciato da Giaccherini con Andrea Pirlo, la risposta è misurata: «È un grande complimento, Pirlo era un grande giocatore». Alla domanda sui modelli di riferimento, Ekkelenkamp chiude sorridendo: «No, non guardo i suoi video». Una rete pesante che decide Udinese–Roma e conferma il centrocampista tra i volti chiave del momento bianconero. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com

L’Udinese batte 1-0 la Roma al Bluenergy Stadium nel posticipo della 23ª giornata di Serie A.

