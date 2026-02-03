Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di aver infranto un impegno preso con gli Stati Uniti. Attraverso Telegram, Zelensky ricorda che l’allora presidente Trump aveva chiesto di evitare attacchi alle infrastrutture energetiche durante le negoziazioni. La questione si riaccende nel momento in cui le tensioni tra Mosca e Kiev continuano a salire.

I russi ''hanno infranto la promessa'' fatta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che attraverso il social network Telegram ha ricordato che "il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di astenersi dagli attacchi contro le infrastrutture che forniscono energia durante le riunioni dei nostri team negoziali". Commentando gli ultimi attacchi sferrati dall'esercito russo contro l'Ucraina alla vigilia del nuovo trilaterale domani ad Abu Dhabi, Zelensky ha sottolineato che ''il presidente degli Stati Uniti ha detto che avremmo dovuto astenerci dagli attacchi per una settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Zelensky: "La Russia ha infranto la promessa fatta a Trump"

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina: Zelensky si dichiara pronto per la pace, mentre la Casa Bianca segnala un colloquio positivo tra Trump e Putin.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ucraina, cosa prevede il piano per la pace in 28 punti di Donald Trump

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 gennaio. Zelensky: Trump ci darà i Patriot. Concluso trilaterale di Abu Dhabi; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; Ucraina, trilaterale Kiev-Mosca-Usa. Zelensky: Trump ci darà i Patriot.

Ucraina, Zelensky: La Russia ha infranto la promessa fatta a TrumpI russi ''hanno infranto la promessa'' fatta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Così il presidente ucraino ... iltempo.it

Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: 'Fine guerra comporterà scelte difficili'. LIVE ... tg24.sky.it

#TG2000 - #Ucraina, tregua finita. #Kiev nuovamente bombardata #3febbraio #Zelensky #Odessa #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com

UCRAINA, ZELENSKY: "PASDARAN TERRORISTI, NON DIMENTICHIAMO DRONI KAMIKAZE" "In Ucraina, abbiamo già adottato tale decisione e designato questa organizzazione come terrorista". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla decision - facebook.com facebook