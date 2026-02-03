L’attacco della Russia alle centrali ucraine mette fine a una breve tregua annunciata a fine gennaio. I missili e i droni russi colpiscono ancora, mentre in Ucraina le temperature scendono fino a -20°. La situazione si fa sempre più tesa e nessuno sa quanto durerà questa escalation. Trump intanto dice che l’India non comprerà più petrolio russo e annuncia che i dazi potrebbero aumentare. La guerra continua a cambiare i fronti e a coinvolgere anche l’economia mondiale.

di Paolo Valentino ??A meno di un improbabile ripensamento trumpiano dell’ultima ora, l’era del controllo degli armamenti nucleari si chiude ufficialmente giovedì prossimo. Quel giorno scade infatti, senza rinnovo, il Trattato New Start tra Russia e Stati Uniti, che dal 2010 fissa a 1.550 per parte il numero massimo di testate atomiche schierate da ognuna delle due Superpotenze.Non è contento soprattutto il Cremlino, che lancia un monito: «Non voglio dire che lasciar cadere l’accordo significhi un’immediata catastrofe e che subito inizierà una guerra nucleare, ma dovrebbe metterci tutti in allarme», ha detto Dmitrij Medvedev, che sedici anni fa da presidente della Russia firmò il New Start a Praga con Barack Obama. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ucraina, «tregua» finita: missili e droni russi sulle centrali. «Siamo a -20°» | ?Trump: l'India non comprerà più petrolio russo, giù i dazi

Approfondimenti su Ucraina Tregua

Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con il governo indiano.

Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con l’India.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ucraina Tregua

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo in Ucraina: droni e missili sulle città; Finita la tregua del gelo, è durata tre giorni. Drone russo su un bus di minatori, 15 morti - Zelensky: Oltre 500 palazzi a Kiev ancora senza riscaldamento; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Tregua del gelo finita: nuovi attacchi russi nella notte su Kiev e Kharkiv con missili e droni; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'.

UCRAINA, GIA’ FINITANelle prime ore di oggi, la Russia ha interrotto bruscamente la breve pausa concordata tra Putin e Trump, lanciando un massiccio attacco combinato di missili balistici e droni contro Kiev, Kharkiv e D ... 9colonne.it

Tregua del gelo in Ucraina: appena annunciata da Trump, è già finitaLa tregua del gelo, ultima invenzione di Donald Trump: violata dai russi, secondo Kiev. In vigore fino al 1° febbraio, replica Mosca. L’Ucraina ha accusato la Russia di aver lanciato un missile e ci ... msn.com

Scaduta la tregua energetica tra Putin e Trump, l’Ucraina affronta un freddo record sotto la minaccia di nuovi raid. Con i colloqui di Abu Dhabi slittati al 4 febbraio, analizziamo con Antonella Scott se ci sia ancora spazio per una mediazione o se la pressione ru - facebook.com facebook

#TG2000 - #Ucraina, finita la #tregua per il freddo. Russi riprendono attacchi #2febbraio #Kiev #Peskov #Putin #Trump #Cremlino #Odessa #Zelensky #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 x.com