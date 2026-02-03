Ucraina tregua finita Kiev nuovamente bombardata

Da tv2000.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tregua in Ucraina è finita. Nella notte, le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco, colpendo le infrastrutture energetiche di Kiev con missili e droni. Due persone sono rimaste ferite. La situazione resta critica, nessuna pausa nei combattimenti.

La guerra in Ucraina. Tregua finita, nuovo attacco russo nella notte: missili e droni sulle infrastrutture energetiche, ferite due persone. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina tregua finita kiev nuovamente bombardata

© Tv2000.it - Ucraina, tregua finita. Kiev nuovamente bombardata

Approfondimenti su Ucraina Tregua

Ucraina, “tregua” finita: raid su Kiev e infrastrutture energetiche. “Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 °C”

La Russia ha ripreso i raid contro Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, pochi giorni dopo aver annunciato una presunta tregua.

Ucraina, “tregua” finita: 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche. “Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradi”

La Russia ha ripreso a colpire Kiev e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, rompendo la tregua annunciata venerdì scorso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ucraina, tregua finita. Kiev nuovamente bombardata

Video Ucraina, tregua finita. Kiev nuovamente bombardata

Ultime notizie su Ucraina Tregua

Argomenti discussi: Finita la tregua del gelo, è durata tre giorni. Drone russo su un bus di minatori, 15 morti - Zelensky: Oltre 500 palazzi a Kiev ancora senza riscaldamento; La tregua-farsa è già finita e metà Ucraina è di nuovo senza corrente; Tregua finita, Mosca attacca Kiev con missili e droni. Il piano Ucraina-Usa-Ue sulle garanzie di sicurezza; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'.

ucraina tregua finita kievUcraina, tregua finita: 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche. Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradiLa Russia torna a bombardare Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con temperature polari ... ilfattoquotidiano.it

ucraina tregua finita kievUcraina, missili e droni russi su Kiev e KharkivUcraina, missili e droni russi su Kiev e Kharkiv ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.