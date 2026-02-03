La tregua in Ucraina è finita. Nella notte, le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco, colpendo le infrastrutture energetiche di Kiev con missili e droni. Due persone sono rimaste ferite. La situazione resta critica, nessuna pausa nei combattimenti.

La guerra in Ucraina. Tregua finita, nuovo attacco russo nella notte: missili e droni sulle infrastrutture energetiche, ferite due persone. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, tregua finita. Kiev nuovamente bombardata

Ucraina, tregua finita: 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche. Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradiLa Russia torna a bombardare Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con temperature polari ... ilfattoquotidiano.it

Ucraina, missili e droni russi su Kiev e KharkivUcraina, missili e droni russi su Kiev e Kharkiv ... msn.com

Tg2. . #Ucraina, finita la cosiddetta tregua del gelo, missili e droni russi di nuovo sulle città ucraine. Temperature al di sotto dei meno venti, civili al freddo. Domani negli #Emirati riprendono le trattative. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3febbraio - facebook.com facebook

#TG2000 - #Ucraina, finita la #tregua per il freddo. Russi riprendono attacchi #2febbraio #Kiev #Peskov #Putin #Trump #Cremlino #Odessa #Zelensky #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 x.com