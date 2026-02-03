Ucraina piano di cessate il fuoco con la Russia Coinvolgimento delle forze europee e dell' intelligence Usa

L’Ucraina ha messo a punto un piano per fermare le ostilità con la Russia. Il governo ha discusso con i partner europei e gli Stati Uniti, arrivando a un accordo su come controllare e far rispettare un eventuale cessate il fuoco. L’obiettivo è coinvolgere anche le forze europee e l’intelligence americana per monitorare la situazione e garantire che gli accordi vengano rispettati. La decisione arriva in un momento di tensioni ancora alte tra i due Paesi.

Il piano di pace? L'Ucraina ha concordato con i partner europei e statunitensi un piano a più livelli per monitorare e far rispettare un eventuale cessate il fuoco con la Russia, che prevede un coinvolgimento progressivo delle forze europee e, in caso di violazioni ripetute, anche il sostegno militare diretto degli Usa. Lo rivela il Financial Times. Intelligence Usa Il piano partirebbe con il dispiegamento di una forza di deterrenza a guida europea, supportata da logistica e intelligence Usa. In caso di escalation, scatterebbe una seconda fase con l'impiego dei Volenterosi e, in ultima battuta, una risposta militare coordinata con il coinvolgimento diretto degli Usa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, piano di cessate il fuoco con la Russia. «Coinvolgimento delle forze europee e dell'intelligence Usa» Approfondimenti su Ucraina Russia Ucraina, incontro fra Usa e Russia ad Abu Dhabi. Presente anche il capo dell’intelligence di Kiev Esercito forte, più intelligence Usa e truppe europee: il nuovo piano per Kiev Un nuovo piano strategico si delinea per Kiev, puntando a rafforzare le capacità militari ucraine attraverso un esercito più solido e integrato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ucraina Russia Argomenti discussi: La Russia ferma gli attacchi all’energia su Kiev. Putin: Ma solo fino a domenica - Putin: Nel 2026 aumenteremo le esportazioni militari russe; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'; Ucraina. Abu Dhabi: progressi sul fronte militare, stallo sulla questione territoriale; Guerra Ucraina - Russia. Zelensky: Ringrazio Trump per l'importante dichiarazione. Ucraina, piano di cessate il fuoco con la Russia. «Coinvolgimento delle forze europee e dell'intelligence Usa»Il piano di pace? L'Ucraina ha concordato con i partner europei e statunitensi un piano a più livelli per monitorare e far rispettare un eventuale cessate il fuoco con la Russia, ... ilmattino.it FT, coinvolgimento progressivo delle truppe europee in Ucraina nel piano Kiev-Ue-UsaSarebbe il progetto legato all'ipotesi di tregua nel conflitto a cui lavorano nei trilaterali. Financial Times: In caso di violazioni ripetute previsto il coinvolgimento militare degli Usa ... rainews.it Il sindaco in esilio ospite dell’Ince a Trieste: piano per la costruzione di 5 mila alloggi popolari in terra ucraina. «Fiero di mio figlio al fronte come tanti altri giovani, noi una barriera per l’Europa». - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.