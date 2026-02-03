Ucraina attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv | ma per Trump sono in arrivo buone notizie

Questa mattina, le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi con missili contro Kiev e Kharkiv. Le esplosioni si sono sentite in entrambe le città, e decine di altre località sono state colpite, anche a centinaia di chilometri dalla linea del fronte. La situazione resta tesa e le autorità temono nuovi raid nelle prossime ore.

Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv: ma per Trump sono in arrivo buone notizieLe forze armate di Mosca sono tornate a colpire la capitale Kiev e la seconda città più grande del Paese, Kharkiv, oltre a decine di altre località ... fanpage.it

Ucraina, media: Nuovo attacco russo nella notte a KievNuovo attacco russo nella notte a Kiev, in Ucraina. Inizialmente la capitale è stata colpita da gruppi di droni, poi si sono aggiunti missili balistici. tgcom24.mediaset.it

Il Presidente di Taiwan ha proposto venerdì un dialogo con l’Ucraina per contrastare l’elusione delle sanzioni, dopo che il Presidente Zelenskyy aveva indicato l’isola tra le possibili fonti di componenti missilistici illegali destinati alla Russia. x.com

Zelensky a Davos: "Se le navi russe navigano liberamente intorno alla Groenlandia, l'Ucraina può dare una mano. Possono affondare vicino alla Groenlandia come sono affondate vicino alla Crimea". Tutti ricordano il film "Ricomincio da capo" con Bill Mu - facebook.com facebook