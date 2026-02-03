Ucraina attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv | ma per Trump sono in arrivo buone notizie

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi con missili contro Kiev e Kharkiv. Le esplosioni si sono sentite in entrambe le città, e decine di altre località sono state colpite, anche a centinaia di chilometri dalla linea del fronte. La situazione resta tesa e le autorità temono nuovi raid nelle prossime ore.

Le forze armate di Mosca sono tornate a colpire la capitale Kiev e la seconda città più grande del Paese, Kharkiv, oltre a decine di altre località, anche situate centinaia di chilometri dalla linea del fronte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Kiev Kharkiv

Ucraina: 3 morti in attacco missilistico russo su Kharkiv

Ucraina, Meloni: no a controproposta, lavoriamo su piano Trump | Rubio ottimista | Kiev: massiccio attacco russo con droni su Kharkiv: morti e diversi feriti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Kiev Kharkiv

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo in Ucraina: droni e missili sulle città; Ucraina, nuovi attacchi russi su Kyiv e Kharkiv; Attacchi russi, missili e droni su Kiev e Kharkiv. Finita la tregua del gelo, al buio 50 città - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 07:49; Guerra Ucraina, missili e droni russi nella notte: raid su Kiev e Kharkiv. LIVE.

ucraina attacco missilistico russoUcraina, attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv: ma per Trump sono in arrivo buone notizieLe forze armate di Mosca sono tornate a colpire la capitale Kiev e la seconda città più grande del Paese, Kharkiv, oltre a decine di altre località ... fanpage.it

ucraina attacco missilistico russoUcraina, media: Nuovo attacco russo nella notte a KievNuovo attacco russo nella notte a Kiev, in Ucraina. Inizialmente la capitale è stata colpita da gruppi di droni, poi si sono aggiunti missili balistici. tgcom24.mediaset.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.