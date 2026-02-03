Ucraina attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv | ma per Trump sono in arrivo buone notizie

Questa mattina, le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi con missili contro Kiev e Kharkiv, colpendo anche zone lontane dal fronte di guerra. Le esplosioni hanno provocato danni e tensione tra i civili. La situazione resta critica, mentre la guerra continua a coinvolgere diverse città ucraine.

Le forze armate di Mosca sono tornate a colpire la capitale Kiev e la seconda città più grande del Paese, Kharkiv, oltre a decine di altre località, anche situate centinaia di chilometri dalla linea del fronte.

