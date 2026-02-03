Ucraina attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv | ma per Trump sono in arrivo buone notizie

Questa mattina, le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi con missili contro Kiev e Kharkiv, colpendo anche zone lontane dal fronte di guerra. Le esplosioni hanno provocato danni e tensione tra i civili. La situazione resta critica, mentre la guerra continua a coinvolgere diverse città ucraine.

Le forze armate di Mosca sono tornate a colpire la capitale Kiev e la seconda città più grande del Paese, Kharkiv, oltre a decine di altre località, anche situate centinaia di chilometri dalla linea del fronte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo in Ucraina: droni e missili sulle città; Attacchi russi, missili e droni su Kiev e Kharkiv. Finita la tregua del gelo, al buio 50 città - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 07:49; Ucraina, nuovi attacchi russi su Kyiv e Kharkiv; Ucraina sotto attacco nella notte: droni e missili su Kiev, Kharkiv e Dnipro.

