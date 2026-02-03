La notte a Kiev si è trasformata in un brutto incubo. Diverse zone della città sono state colpite da attacchi russi, con incendi che hanno coinvolto case, un asilo e una stazione di servizio. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, mentre migliaia di famiglie si sono ritrovate senza riscaldamento. La situazione resta tesa e le autorità ucraine sono in allerta.

(LaPresse) Attacchi notturni hanno colpito diverse aree di Kiev, incendiando edifici residenziali, un asilo e una stazione di servizio e ferendo almeno cinque persone, secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino. I raid hanno causato danni anche a una scuola. All’alba, 1.170 condomini della capitale risultavano senza riscaldamento, ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Le interruzioni hanno rallentato le operazioni di riparazione d’emergenza, che erano riuscite a ripristinare l’elettricità in tutti gli edifici residenziali tranne 80. Nel complesso, la Russia ha lanciato circa 450 droni a lungo raggio e 70 missili di vario tipo contro l’Ucraina in un massiccio attacco notturno, ha affermato martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi su Kiev: incendi, feriti e migliaia di case senza riscaldamento

Durante la notte, le forze russe hanno lanciato 102 droni e due missili balistici Iskander sull'Ucraina, colpendo soprattutto Kiev.

