Ucciso Saif al-Islam il figlio del colonnello Gheddafi | l'annuncio dei media libici

L’annuncio ha preso di sorpresa molti in Libia. Secondo i media locali, Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader Muammar Gheddafi, è morto. La notizia circola da alcune ore e ancora nessuna conferma ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti. La sua morte potrebbe cambiare gli equilibri politici nel paese, ancora diviso e fragile dopo anni di conflitto.

Secondo quanto riferiscono i media in Libia, è morto Saif al-Islam Gheddafi, figlio del leader libico ucciso nel 2011. al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso in non meglio precisati scontri a Zintan.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso.

La notizia è arrivata improvvisa: Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia.

