Ucciso in Libia Saif Gheddafi secondogenito del rais | è caccia a quattro uomini

La notizia dell’uccisione di Saif al-Islam Gheddafi in Libia si diffonde velocemente. Fonti ancora non confermate parlano di uno scontro armato, mentre le autorità sono alla ricerca di quattro uomini sospettati di aver partecipato all’operazione. La sua morte rappresenta un nuovo capitolo in una fase di instabilità che non accenna a finire nel paese nordafricano.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio prediletto del rais Muammar Gheddaf i, è stato ucciso in Libia in circostanze ancora del tutto poco chiare. A lungo considerato una delle figure politiche più influenti in Libia dopo il 2011 ma anche tra le più divisive del Paese, malgrado fosse ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, Saif, il cui nome intero significa 'La spada dell’Islam', 53 anni, avrebbe perso la vita nella città di Zintan in scontri fra milizie contrapposte. A dare l’annuncio della sua morte sono stati diversi media libici, tra cui Libya al-Ahrar che ha citato «personalità vicine» a Saif «senza però rivelarne le circostanze». 🔗 Leggi su Feedpress.me

